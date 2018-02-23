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Pilot Yağmur doğum izninde

 Yeşil sahalarda top koşturan yıldızların eşlerini nasıl bilirsiniz? Genellikle model, oyuncu ya da şarkıcı olurlar. Elbette hepsi de çok güzellikleriyle parmak ısırtır.

Hürriyet Haber
23.02.2018 - 15:54 | Son Güncelleme:
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Pilot Yağmur doğum iznindeNext

Şu sıralar Göztepe'de oynayan Sabri Sarıoğlu'nun eşine gelince ise iş biraz değişiyor. Yağmur Yılmaz Sarıoğlu, model ya da oyuncu olabilecek kadar güzel. Ama birçok kişiyi şaşırtacak bir mesleği var: Yağmur Sarıoğlu bir pilot. Büyük bir havayolu şirketinde çalışan Yağmur Sarıoğlu şu sıralar gökyüzünden biraz uzakta. Çünkü 25 gün önce ailelerine yeni bir üye katıldı ve Sarıoğlu da doğum iznine çıktı.

Fotoğraflar: Instagram

Etiketler: yağmur sarıoğlu , sabri sarıoğlu , instagram

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