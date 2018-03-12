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Pilavı lezzetlendirmek için bu yöntemleri deneyin!

Türk mutfağının vazgeçilmezi pilavı farklı malzemeler ve yöntemlerle çok daha lezzetli hale getirebilirsiniz. İşte pilavı lezzetlendirmek isteyenlere öneriler...

Hürriyet Haber
12.03.2018 - 16:37 | Son Güncelleme:
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Pilavı lezzetlendirmek için bu yöntemleri deneyinNext

Evlerde en sık pişirilen yemeklerden olan pilavı farklı yöntemlerle lezzetlendirmek mümkün. Siz de pilavınızın lezzetine lezzet katmak ve konuklarınıza farklı tatlar sunmak isterseniz aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

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