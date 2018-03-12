Pilavı lezzetlendirmek için bu yöntemleri deneyin!

Evlerde en sık pişirilen yemeklerden olan pilavı farklı yöntemlerle lezzetlendirmek mümkün. Siz de pilavınızın lezzetine lezzet katmak ve konuklarınıza farklı tatlar sunmak isterseniz aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.
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