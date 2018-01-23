Pidesinden kuymağına Karadeniz yemeklerini tadabileceğiniz mekânlar

Karadeniz yöresine ait yemekler, lezzetleriyle dillere destan. Bunun en önemli sebebi yemekler yapılırken kullanılan malzemelerin hem taze hem de doğal olması. Hem deniz ürünlerinden hamsinin bu bölgedeki zenginliği hem de peynir, tereyağı ve mısır unu gibi ürünlerin de doğal olanlarına erişimin kolay olması bu yemekleri oldukça lezzetli yapıyor. Hamsili pilavından kuymağına, Akçaabat köftesinden karalahana çorbasına bu yemekleri Karadeniz’e gitmeden Türkiye’nin pek çok yerinde denemeniz mümkün. İşte bazıları…
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