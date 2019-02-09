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Peri masalı çabuk bitti

2017 yılında İngiliz kraliyet ailesine gelin gideceği kesinleşince bütün dünyanın gözleri ona çevrildi.

BACKGRID UK, BACKGRID USA, BARCROFT MEDIA

Hürriyet Haber
09.02.2019 - 13:21 | Son Güncelleme:
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Peri masalı çabuk bittiNext

Geçen yılın mayıs ayında da masallardakine benzer bir düğünle "hayatının aşkı" Prens Harry ile evlendi. Kısa sürede de bir bebek haberi geldi. Şimdi anne olmasına sayılı haftalar kaldı. Ama İngiliz kraliyet ailesinin en gözde bekar üyelerinden Prens Harry ile evlenen Meghan Markle için "peri masalı" çabuk sona erdi.

BACKGRID UK, BACKGRID USA, BARCROFT MEDIA

Etiketler: Meghan Markle , prens harry , prenses diana

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