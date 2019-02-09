Peri masalı çabuk bitti

Geçen yılın mayıs ayında da masallardakine benzer bir düğünle "hayatının aşkı" Prens Harry ile evlendi. Kısa sürede de bir bebek haberi geldi. Şimdi anne olmasına sayılı haftalar kaldı. Ama İngiliz kraliyet ailesinin en gözde bekar üyelerinden Prens Harry ile evlenen Meghan Markle için "peri masalı" çabuk sona erdi.
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