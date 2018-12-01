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Altı aylık peri masalı: Hüsran büyük!

İngiliz kraliyet ailesi geçtiğimiz mayıs ayındaki düğünden sonra her şeyin çok daha iyiye gideceğini düşünüyordu. Aileye alışılmışın dışında bir gelin geliyordu. Amerikalı, daha önce evlenip boşanmış, üstelik melez.

Hürriyet Haber
01.12.2018 - 12:48 | Son Güncelleme:
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Altı aylık peri masalı: Hüsran büyükNext

Yani ailenin halk arasındaki popülerliğini artıracak bir "taze nefesti" gelen kişi. Fakat Prens Harry ile evlenen eski oyuncu Meghan Markle'ın aileye katılmasından sonra günler geçtikçe bazı şeylerin umulduğu gibi gitmediği görüldü. Özellikle de bazı kişiler açısından. Yani bir başka deyişle büyük bir heyecanla başlayan peri masalı altı ayda bir tür hüsrana dönüştü.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK, BACKGRID USA 

Etiketler: prens harry , meghan markle

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