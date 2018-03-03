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Prenses gibi geldi ağlaya ağlaya gitti

Ünlü oyuncu ödülünü almak için sahneye çıktı ve sözcükler boğazında düğümlendi.

Hürriyet Haber
03.03.2018 - 10:06 | Son Güncelleme:
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Prenses gibi geldi ağlaya ağlaya gittiNext

Fransız sinemasının en saygın ödülü olan Cesar Ödülleri dün gece düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Bu yıl 43'üncü kez düzenlenen törene damgasını vuran olay ise İspanyol yıldız Penelope Cruz'un gözyaşları oldu.

43 yaşındaki Penelope Cruz, sinema sanatına katkılarından dolayı Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne değer görüldü. Geceye eşi Javier Bardem ile birlikte katılan Penelope Cruz, ödülünü de kariyerinde çok önemli bir yeri olan birçok filmde birlikte çalıştığı yönetmem Pedro Almodovar'ın elinden aldı.

Etiketler: penelope cruz , javier bardem , cesar ödülleri , pedro almodovar

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