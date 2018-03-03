Prenses gibi geldi ağlaya ağlaya gitti

Fransız sinemasının en saygın ödülü olan Cesar Ödülleri dün gece düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Bu yıl 43'üncü kez düzenlenen törene damgasını vuran olay ise İspanyol yıldız Penelope Cruz'un gözyaşları oldu.
43 yaşındaki Penelope Cruz, sinema sanatına katkılarından dolayı Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne değer görüldü. Geceye eşi Javier Bardem ile birlikte katılan Penelope Cruz, ödülünü de kariyerinde çok önemli bir yeri olan birçok filmde birlikte çalıştığı yönetmem Pedro Almodovar'ın elinden aldı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.