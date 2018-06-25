Pembe bikini dikkat çekti

Genç şarkıcı Madison Beer hafta sonunu Miami'de plajda geçirdi. Bir grup arkadaşıyla birlikte bütün gün yüzüp güneşlenen Beer, giydiği neon pembesi bikiniyle bütün bakışları da üzerinde topladı. Gençliğin gözdelerinden Justin Bieber'ın kendisini öven bir Tweet atmasıyla bir anda adını sosyal medyada duyuran Beer bu sayede kariyerinde de önemli bir basamağı atlamış oldu. 19 yaşındaki Madison Beer, Sorry adlı şarkısıyla tanındı.
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