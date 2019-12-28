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Haber Giriş: 28 Aralık 2019 - 10:41, /

Pelin Karahan'dan oğluna doğum günü... Ali Demir 5 oldu!

Oyuncu Pelin Karahan, 2014 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu evlilikten Ali Demir ve Eyüp Can adında iki çocukları oldu.

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Dün Ali Demir 5 yaşına bastı. Çift minik oğulları için sürpriz bir doğum günü partisi organize etti.

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Pelin Karahan, doğum günü fotoğrafını "İyi ki doğdun ilk göz ağrım" notuyla Instagram'da paylaştı.

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Bedri Güntay ise aile fotoğrafının altına "Baba olduk seninle... Arkadaş, aile olduk... Bir olduk... Can olduk... Nefes olduk... O kadar çok şey olduk ki, sen olduk be arkadaş! Seni, sizi her şeyden çok seviyorum... İyi ki doğdun benim aslan oğlum!" notunu düştü.

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Bedri Güntay, annesi ve oğlunun bu pozunu da sayfasında takipçileri ile paylaştı.

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Pelin Karahan, oğlu için mutfağa girdi ve ona doğum günü pastası yaptı.

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