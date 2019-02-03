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Pelin Karahan'dan eşine destek! Şampiyonluk kupasını birlikte kaldırdılar

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, 3 yaşındaki oğluyla birlikte şampiyonluğu garantileyen Kavacıkspor’da kaptan olarak görev yapan futbolcu ve iş adamı eşi Bedri Güntay’ı izledi. Maç sonunda Karahan, eşi ve oğlu, AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın ile birlikte takımın şampiyonluk kupasını kaldırdı.

İHA
03.02.2019 - 13:49 | Son Güncelleme:
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Pelin Karahandan eşine destek Şampiyonluk kupasını birlikte kaldırdılarNext

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, 3 yaşındaki oğluyla birlikte şampiyonluğu garantileyen Kavacıkspor’da kaptan olarak görev yapan futbolcu ve iş adamı eşi Bedri Güntay’ı izledi. Maç sonunda Karahan, eşi ve oğlu, AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın ile birlikte takımın şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Etiketler: Bedri Güntay , ali güntay
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