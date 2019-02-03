Pelin Karahan'dan eşine destek! Şampiyonluk kupasını birlikte kaldırdılar
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, 3 yaşındaki oğluyla birlikte şampiyonluğu garantileyen Kavacıkspor’da kaptan olarak görev yapan futbolcu ve iş adamı eşi Bedri Güntay’ı izledi. Maç sonunda Karahan, eşi ve oğlu, AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın ile birlikte takımın şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, 3 yaşındaki oğluyla birlikte şampiyonluğu garantileyen Kavacıkspor’da kaptan olarak görev yapan futbolcu ve iş adamı eşi Bedri Güntay’ı izledi. Maç sonunda Karahan, eşi ve oğlu, AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın ile birlikte takımın şampiyonluk kupasını kaldırdı.
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