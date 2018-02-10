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İşte benim zengin hayatım

36 yaş büyük kocasıyla kurduğu hayat sayesinde sosyal medya fenomeni oldu.

Hürriyet Haber
10.02.2018 - 13:22 | Son Güncelleme:
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İşte benim zengin hayatımNext

Türk bir baba ile Moldovalı bir anneni kızı olan Xenia Deli, paylaşımlarıyla Instagram'da fırtına gibi esiyor. Kendisinden 36 yaş büyük işadamı Osama Fathi Rabah Al Sharif ile evlenerek gündemin ilk sıralarına yerleşen Deli'nin lüks hayatından kesitler sunduğu paylaşımları takipçilerinden büyük ilgi görüyor.

Fotoğraflar: Instagram

Etiketler: xenia deli , Osama Fathi Rabah Osama Fathi Rabah Al Sharif , instagram

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