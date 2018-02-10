İşte benim zengin hayatım

Türk bir baba ile Moldovalı bir anneni kızı olan Xenia Deli, paylaşımlarıyla Instagram'da fırtına gibi esiyor. Kendisinden 36 yaş büyük işadamı Osama Fathi Rabah Al Sharif ile evlenerek gündemin ilk sıralarına yerleşen Deli'nin lüks hayatından kesitler sunduğu paylaşımları takipçilerinden büyük ilgi görüyor.
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