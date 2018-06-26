Ara
MENÃœ
Haberler >Kelebek >Magazin>Pazarda meyve satÄ±yordu

Pazarda meyve satÄ±yordu

DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ± yeÅŸil sahalara taÅŸÄ±yan Natalia'nÄ±n hayatÄ± peri masalÄ± gibi.

HÃ¼rriyet Haber
26.06.2018 - 14:59 | Son GÃ¼ncelleme:
1 / 16
Pazarda meyve satÄ±yorduNext

Rusya'da devam eden FIFA DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde efsane kaleci Iker Casilias ile birlikte kupayÄ± yeÅŸil sahalara getiren Natalia Vodianova'nÄ±n hayatÄ± kelimenin tam anlamÄ±yla peri masalÄ± gibi.

FotoÄŸraflar: Instagram, ReutersÂ

Etiketler: natalia vodianova , rusya

En Yeni Kelebek Galeriler

Pazarda meyve satÄ±yordu

Pazarda meyve satÄ±yordu

Mutlu aile burada yaÅŸÄ±yor

Mutlu aile burada yaÅŸÄ±yor

54 yaÅŸÄ±nda anne oldu

54 yaÅŸÄ±nda anne oldu

10 parmaÄŸÄ±nda 10 marifet! Ünlü isim Bali'de boÅŸ durmuyor...

10 parmaÄŸÄ±nda 10 marifet! Ünlü isim Bali'de boÅŸ durmuyor...

Havuzda aÅŸk tazelediler

Havuzda aÅŸk tazelediler

6 günde ÅŸaÅŸÄ±rtan deÄŸiÅŸim

6 günde ÅŸaÅŸÄ±rtan deÄŸiÅŸim

DüÄŸün danslarÄ± olay olmuÅŸtu... BoÅŸanÄ±yorlar mÄ±?

DüÄŸün danslarÄ± olay olmuÅŸtu... BoÅŸanÄ±yorlar mÄ±?

Oyuncu çiftin mutlu günü

Oyuncu çiftin mutlu günü

Ünlü isim kÄ±zÄ±nÄ± evlendirdi

Ünlü isim kÄ±zÄ±nÄ± evlendirdi

HÃ¼rriyete Reklam Ver
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
  • HÃ¼rriyet Emlak
  • HÃ¼rriyet Oto
  • YenibiriÅŸ
  • Yakala.co
  • HÃ¼rriyet TV
  • HÃ¼rriyet Aile
  • Mahmure
Â© Copyright 2018 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri