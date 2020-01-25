Pazar tezgahında meyve satıyordu, dünyanın en zengin insanlarından biriyle evleniyor: Düğün Antalya'da

Natalia Vodianova da doğup büyüdüğü ve kıt kanaat geçindiği Rusya'nın Nizhni Novgorod kentinde pazarda meyve satarken keşfedildi. O sırada henüz 15 yaşındaydı. Modellik teklifini kabul edince de hayatı bir anda değişti. Üç ayda İngilizce öğrendi ve sonra Paris'e taşındı. Sonra da modellik kariyerinde hızla yükselmeye başladı. Natalia Vodianova ilk evliliğini İngiliz Justin Portman ile yaptı. Bu evlilikten üç çocuk sahibi oldu.