Pazar tezgahında meyve satıyordu, dünyanın en zengin insanlarından biriyle evleniyor: Düğün Antalya'da
Moda dünyasının "külkedisi" olarak bilinen ünlü Rus model milyarder Fransız nişanlısıyla Antalya'da evlenmeye hazırlanıyor.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS
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Rusya'da yoksul bir yaşama gözlerini açan, pazar tezgahında meyve satarken keşfedilip moda dünyasına adım atan Natalia Vodianova, dünyanın en zengin insanlarından biriyle hayatını resmi olarak birleştirecek.
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Rus basınına göre bunun için tercih ettikleri yer ise Antalya. Çiftin düğün için, yaşadıkları Fransa'da mekan baktığı ancak ağırlıklı olarak Antalya'da karar kıldığı ve organizasyon için de menajerlerini Türkiye'ye gönderdiği ileri sürüldü.
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Supernova lakabıyla tanınan Natalia Vodianova ile sadece Fransa'nın değil dünyanın en zengin insanlarından biri olarak bilinen Antoine Arnault, 9 yıldır birlikte.
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Çiftin bu beraberlikten iki de çocuğu bulunuyor. Kısa bir süre önce nişanlandıklarını açıklayan çift önümüzdeki yaz da nikah masasına oturacak. Vodianova, nişanlısı Arnault ile hayatını birleştireceği Antalya'ya daha önce de çeşitli organizasyonlara katılmak için gelmişti.
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Vodinova'nın evleneceği Antoine Arnault'nun babası Bernard Arnault, dünyanın en zengin insanı olarak bilinen Jeff Bezos'u bir süre önce tahtından etti. Supernova'nın nişanlısı olan Antoine Arnault da büyük bir şirketin CEO'su.
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Rus model Natalia Vodianova, kelimenin tam anlamıyla bir peri masalının kahramanı. 37 yaşındaki Vodianova Rusya'nın Nizhny Novgorod kentinde dünyaya geldi. Babası o daha küçük yaştayken ailesini terk etti. Annesi canına dişine takıp ailesine bakmaya çalıştı. Hem Natalia'ya hem de otistik olan ve özel bir eğitime ihtiyaç duyan diğer kızına bakmaya çabaladı.
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Natalia Vodianova da doğup büyüdüğü ve kıt kanaat geçindiği Rusya'nın Nizhni Novgorod kentinde pazarda meyve satarken keşfedildi. O sırada henüz 15 yaşındaydı. Modellik teklifini kabul edince de hayatı bir anda değişti. Üç ayda İngilizce öğrendi ve sonra Paris'e taşındı. Sonra da modellik kariyerinde hızla yükselmeye başladı. Natalia Vodianova ilk evliliğini İngiliz Justin Portman ile yaptı. Bu evlilikten üç çocuk sahibi oldu.
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Fakat evlilik yürümedi. Daha sonra 2011'den itibaren Fransız işadamı Antoine Arnault ile evli. Bu evlilikten de iki çocuk sahibi oldu.Otistik kız kardeşini büyütürken annesine yardımcı olan Vodianova, geçmişte kalan yoksul hayatını asla unutmadı. Özel yardıma ihtiyaç duyan çocuklar için Naked Heart adlı bir de vakıf kurdu.
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Vodianova'nın ilk evliliğinden üç, Arnault ile birlikteliğinden de iki çocuğu bulunuyor.