Patronun gözyaşları

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sahibi olduğu köpük fabrikası dün yanan Köksal Sarı, gözyaşlarını tutamayarak "Hiçbir maddi problemim yok. Hiçbir şekilde geri duracak bir durumum yok. Benim çocuklarım 250 kişi. Yine aynısını yapacağız, aynı devam edeceğiz." dedi.
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