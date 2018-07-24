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    Patronun gözyaşları

    Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sahibi olduğu köpük fabrikası dün yanan Köksal Sarı, gözyaşlarını tutamayarak "Hiçbir maddi problemim yok. Hiçbir şekilde geri duracak bir durumum yok. Benim çocuklarım 250 kişi. Yine aynısını yapacağız, aynı devam edeceğiz." dedi.

    AA
    24.07.2018 - 14:50 | Son Güncelleme:
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    Patronun gözyaşlarıNext

    Köpük fabrikasında incelemelerde bulunan OSB Başkanı Ali Bahar'ın düzenlediği basın toplantısına fabrika sahibi Köksal Sarı, çalışanlar ile sanayiciler de katıldı.

    Etiketler: yanan fabrika

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