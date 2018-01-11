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Patili dostlarınızın da rahat edebileceği 6 huzurlu mekân

Sevdiklerinizle dışarı çıkarken hayvanlarınızı evde bırakmak zorunda değilsiniz...

Kaynak: Doğan Burda
11.01.2018 - 15:28 | Son Güncelleme:
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Patili dostlarınızın da rahat edebileceği 6 huzurlu mekânNext

Hayvan sahipleri hayvanlarıyla birlikte dışarıya çıkıp bir yerlerde yemek yemenin ya da bir kahve içmenin ne kadar zor olduğunu iyi bilirler. Özellikle kış aylarında hayvanların iç mekânlara alınmamasından kaynaklı dışarıya çıkmak gerçekten bir çileye dönüşüyor. Ancak merak etmeyin, kuyruklu dostlarınızı en az sizin kadar seven ve onları konuk etmekten çok memnun olan yerler de var. İşte sizi patili arkadaşlarınızla kabul eden sıcacık mekânlar…

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