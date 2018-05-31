Partilerin listesine giren 38 yeni isim

24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesinde seçime katılacak 8 parti 33 milletvekili adayını değiştirdi. Buna göre, AK Parti'den 1, CHP'den 1, MHP'den 2, HDP'den 13, HÜDA PAR'dan 1, Vatan Partisinden 3, Saadet Partisinden 6, İyi Partiden 6 adayın yerine başka isimler listeye girdi. Geçici aday listesinde Diyarbakır'dan 8 aday gösteren Saadet Partisi, 4 yeni ismi daha Diyarbakır'dan milletvekili adayı gösterirken, Bursa'dan bir adayın sırasını değiştirdi. Balıkesir'den ise bağımsız bir adayın ismi kesin aday listesinde yer aldı.
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