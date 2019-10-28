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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
28 Ekim 2019 - 13:17,

Partiden partiye

Gösteri dünyasının ünlüleri bir haftadır bir partiden diğerine koşturup duruyor.

BACKGRID USA

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Cadılar Bayramı; Hollywood'da bitmek tükenmek bilmeyen partilerle devam ediyor. Bir partide ev sahibi olan bir ünlü diğer partide konuk oluyor.

Haftanın en çok konuşulan partilerinden birine de Demi Lovato ev sahipliği yaptı. Hollywood'daki parti ünlülerin akınına uğradı. Konuklar iddialı kıyafetleriyle Lovato'nun partisine katıldı. İşte o geceden objektiflere takılanlar.

BACKGRID USA

2

Shanina Shayk

BACKGRID USA

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BACKGRID USA

4

Partinin ev sahibi Demi Lovato

BACKGRID USA

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BACKGRID USA

6

Cierra Ramirez

BACKGRID USA

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BACKGRID USA

8

Dorothy Wang

BACKGRID USA

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BACKGRID USA

10

Nichelle Hines

BACKGRID USA

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BACKGRID USA

12

Jayde Nicole

BACKGRID USA

13



BACKGRID USA

14

Paris Hilton

BACKGRID USA

15



BACKGRID USA

16

Madison Beer

BACKGRID USA

17



BACKGRID USA

18

Jason DeRula, Alexia Duarte

BACKGRID USA

19



BACKGRID USA

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