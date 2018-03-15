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Parti gecesi

Ünlüler bir moda firması için düzenlenen özel gecede bir araya geldi.

Hürriyet Haber
15.03.2018 - 15:52 | Son Güncelleme:
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 Ünlü moda firması Dior için düzenlenen gece Los Angeles'ta yapıldı. Kentin önemli gece kulüplerinden biri olan Poppy'de gerçekleşen geceye oyuncular, modeller ve tasarımcılar katıldı. Konukların çoğunun siyah giydiği geceden objektiflere böyle yansıdı.

Fotoğraflar: Backgrid USA

Etiketler: dior , gece kulübü , los angeles

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