Parti gecesi

Ünlü moda firması Dior için düzenlenen gece Los Angeles'ta yapıldı. Kentin önemli gece kulüplerinden biri olan Poppy'de gerçekleşen geceye oyuncular, modeller ve tasarımcılar katıldı. Konukların çoğunun siyah giydiği geceden objektiflere böyle yansıdı.
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