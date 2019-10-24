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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
24 Ekim 2019 - 15:16,

Parmaklarının arasında zehir taşımışlar

 Milyonlarca kişinin gözünü kırpmadan izlediği o modern peri masallarının kahramanları, hayatlarının en önemli gününde ne kadar da kusursuz görünüyordu değil mi?

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Peki ya İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin ya da evlilik yoluyla aralarına katılanların düğün törenlerinde parmaklarının arasında "zehir" taşıdıklarını biliyor musunuz?

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İlk anda kulağa çok tuhaf gelse de işin gerçeği bu. Bunun nedeni de ailenin yüzyıllardan bu yana uyguladığı bir gelenek.

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Prenses Diana'dan Sarah Ferguson'a Kate Middleton'dan Meghan Markle'a, Kraliçe 2. Elizabeth'in torunları Zara Tindall'dan Prenses Eugenie'ye bütün gelinler düğün günlerinde gelinliklerini birbirinden farklı buketlerle tamamladı. Fakat hiçbir gelin, ailenin bu konudaki geleneğini bozmadı. Bütün o farklılığın içinde tek ve özel bir çiçek vardı ki bütün gelinlerin buketlerinde ona da yer verildi.

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İşte milyonlarca kişinin izlediği o gelinlerin parmaklarının arasında taşıdığı tehlike de o çiçekti. Yani inci çiçeği ya da müge çiçeği olarak bilinen çiçek. Peki kusursuz bir görünüme sahip olan ve işin aslı gelin buketlerine farklı bir güzellik katan bu çiçeğin tehlikesi ne?

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Birçok uzmana göre inci çiçeği bazı kişilerin hayatını tehdit etmeye kadar uzanan zehirli bir içeriğe sahip. Kimi zaman alerjik reaksiyonlara da neden olabiliyor.

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Amcası Prens Harry'nin düğününde gelin Meghan Markle'ın nedimelerinden biri olan Prenses Charlotte'un sık sık hapşırmasına da bu çiçeklerin neden olduğu ileri sürülmüştü. Çünkü o düğünde Meghan Markle'ın gelin buketinde de bu beyaz çiçeklerden vardı.

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Latince adı "convallaria majalis" olan inci çiçeği aslında parfüm yapımı başta olmak üzere birçok alanda kullanılıyor. Ancak uzmanlara göre çiçeklerinden yapraklarına kadar zehirli bir içerik taşıyor. Özellikle de yaprakları!

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Özellikle çocuklar ve hayvanlar için tehlikeli. Alerjiye sebep olması bir yana bu bitkinin çiçeğinin yenilerek tüketilmesi ciddi sağlık sorunlarına hatta ölümlere bile neden olabiliyor.

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İnci çiçeği, "kardiyak glikozitler" olarak adlandırılan zehirli bileşenler içeriyor. Bu bileşenler, tedavi edilmediğinde ölüme dahi neden olabilen baş dönmesi, kusma, döküntü ve ishal gibi çeşitli durumlara neden olabiliyor.

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Cem Belevi neyin farkında?

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