Parmaklarının arasında zehir taşımışlar

ANTALYA'da hafif ticari araç çalan Halil D., yaklaşık 30 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Halil D.'nin yakalanma anı, çalınan aracın sahibi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden KİPTAŞ, gayrimenkullerini müzayedeye çıkardı. Açık artırma usulü ile 28 dükkan, 19 arsa ve 3 lüks araç bugün satışa sunuldu. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı açık artırmada 200 bin TL muhammen bedeli ile satışa çıkarılan Mercedes marka 34 GHB 34 plakalı otomobil, üst üste tekliflerin ardından Mehmet Lütfi Özkaya tarafından 512 bin liraya satın alındı.