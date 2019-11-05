Parmak izinden geliştirdi! Patentini aldı

Önce meme kanserine yakalanan sonra da kocası tarafından terk edilen model hayata döndü.
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Türkiye'nin 81 ilinde ve 2023 merkezinde Geleceğe Nefes adı ile gerçekleştirilecek olan fidan dikme kampanyası, 11 Kasım tarihine kadar devam edecek. Toplam 11 milyon fidanın dikileceği Geleceğe Nefes ağaç ve fidan dikme kampanyası için 12 milyondan fazla kişi fidan sahiplenmek için başvuruda bulundu. Peki, Geleceğe Nefes ağaç ve fidan dikme kampanya katılım belgesi nasıl alınır? İşte, son başvuru şansı için detaylı bilgiler