Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Parmak izinden geliştirdi! Cinsiyeti belli olabilecek
Bartın Üniversitesi Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan'ın parmak izinden cinsiyet tespiti amacıyla geliştirdiği sisteme TÜRKPATENT tarafından incelemeli patent belgesi verildi
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Bartın Üniversitesi Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan tarafından geliştirilen "10 Parmaktan Herhangi Biri Temel Alınarak Yeni Bir Yaklaşımla Parmak İzinden Cinsiyet Tespit Eden Zeki Sistem"e Türk Patent ve MarkaKurumunca (TÜRKPATENT) incelemeli patent belgesi verildi.
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Ceyhan, "parmak izinden cinsiyet tanıma sistemi" üzerinde Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu danışmanlığında yürüttüğü yüksek lisans tezinden yola çıkarak "10 Parmaktan Herhangi Biri Temel Alınarak Yeni Bir Yaklaşımla Parmak İzinden Cinsiyet Tespit Eden Zeki Sistem" geliştirdi. Sistem, TÜRKPATENT tarafından 10 gün önce incelemeli patent belgesi aldı.
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8 YILLIK ÇALIŞMA
Ceyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıl süren yoğun çalışma neticesinde önemli bir başarı elde ettiklerini ve özellikle suçlu tespitinde büyük yarar elde edilecek sistemin çeşitli deneylerle güvenilirliğini kanıtladıklarını söyledi. Sistemin, 2016'da patenti alınan "Parmak İzinden Cinsiyet Tanıma Sistemi"nden farkını anlatan Ceyhan, şöyle konuştu: "Zeki sistemle olay yerinden temin edilen parmak izi sahibinin cinsiyetinin belirlenmesinin yanında hangi parmak olduğu da otomatik tespit edilebiliyor. Bu sistem, özellikle kriminal alanlarda suçlu tespitinde şüpheli sayısını çok önemli miktarda düşürecek, adli birimlerin zaman ve emek kaybını azaltacaktır."
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Sistemin testlerinde farklı ırklardan kişilere ait parmak izlerinin de yer aldığı 2 bin 520 parmak izinin kullanıldığını belirten Ceyhan, sistemin çalışmasına ilişkin şu bilgileri verdi:"Olay yerinde kalan parmak izi çeşitli yöntemlerle alındıktan sonra geliştirilen sisteme aktarılıyor. Alınan parmak izinin tek veya çift merkezli olduğu görüntü işleme teknikleriyle otomatik tespit ediliyor. Kaç merkezli olduğuna göre farklı yöntemler devreye girerek, yapay zeka aracılığıyla bu parmak izinin sahibinin kadın mı erkek mi olduğunu yüzde 97 gibi yüksek bir başarıyla tahmin ediyor." Ceyhan, sistemin dava ve soruşturma sürecinde hem zamanın hem de harcanan enerjinin azaltılmasını sağlayacağı düşündüklerini bildirdi. Eyüp Burak Ceyhan, büyük emekler sonucu geliştirilen sistemlerine yurt içi ve yurt dışındaki farklı kurum ve kuruluşlar tarafından ilgi gösterildiğini ifade etti.
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"SİSTEMİ,EMNİYET,JANDARMA VE MİT'E ÜCRETSİZ SUNMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"
Sistemin Türkiye patentini aldıklarını, Avrupa ve Amerika için de başvurular yapılacağını dile getiren Ceyhan, şunları kaydetti: "Sistemle ilgili emniyet ve jandarmayla iletişimimiz devam ediyor. Başarı oranı yüzde 100'e yaklaştığında sistemi kullanacaklarını bildirdiler. Biz de çok yaklaştığımız bu başarı oranını yakaladığımız takdirde sistemi, emniyet, jandarma ve MİT'e ücretsiz sunmayı düşünüyoruz. Bunun dışında yurt dışından da teklifler var. Hem sistemin patentini satın almak için talepte bulunan hem de bunu kendi kriminal birimlerinde kullanmak için bizimle iletişime geçen ülkeler de oluyor. Biz bu teknolojinin milli bir yazılım olarak ülkemizde kalmasını istiyoruz ve sistemin patentini satmayı düşünmüyoruz."