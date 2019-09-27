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    Parklarda sabahladılar

    İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan artçı sarsıntılar sonrası bir çok İstanbullu geceyi park ve bahçelerde geçirdi.

    Alper KORKMAZ - Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL, (DHA)
    27.09.2019 - 09:40 | Son Güncelleme:
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    Parklarda sabahladılarNext

    İstanbul'da dünkü 5.8'lik depremin ardından büyük korku yaşayan bir çok vatandaş geceyi park ve bahçelerde geçirdi. Bahçelievler Kuleli parkına gelen vatandaşlardan bazıları çadır kurarken, bazı vatandaşlar da yanlarında getirdikleri battaniye ve yorganların üzerinde uyudu.

    Etiketler: haber , gündem , son dakika haberler

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