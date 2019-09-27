Parklarda sabahladılar

İstanbul'da dünkü 5.8'lik depremin ardından büyük korku yaşayan bir çok vatandaş geceyi park ve bahçelerde geçirdi. Bahçelievler Kuleli parkına gelen vatandaşlardan bazıları çadır kurarken, bazı vatandaşlar da yanlarında getirdikleri battaniye ve yorganların üzerinde uyudu.
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