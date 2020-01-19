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Keyif
Haber Giriş: 19 Ocak 2020 - 12:34, /

Paris’te Anadolu rock!

LES Benjamins markası Paris Erkek Moda Haftası kapsamında sonbahar kış koleksiyonunu tanıttı.

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1

Palais De Tokyo’da düzenlenen defilede podyuma Can Bonomo ve Öykü Baştaş çıktı.

2

Markanın kurucusu Bünyamin Aydın’ın Anadolu rock kültüründen ilham alarak hazırladığı koleksiyonun defilesini Boran Kuzum, Gaye Su Akyol, Tuba Ünsal,Öykü Karayel ve Mustafa Sandal gibi ünlü isimler izledi.

3

Cüneyt Öztürk, Tuba Ünsal, Yasemin Allen, Gaye Su Akyol, Ali Güçlü Şimşek, Boran Kuzum ve Öykü Karayel defileyi izleyen isimler arasındaydı.

4

TUBA ÜNSAL

5

YASEMİN ALLEN

6

ÖYKÜ BAŞTAŞ

7

DİLA TARKAN

8

GAYE SU AKYOL

9

MUSTAFA SANDAL

10

ÖYKÜ KARAYEL

11

BORAN KUZUM

12

CAN BONOMO

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