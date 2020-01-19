Paris’te Anadolu rock!

LES Benjamins markası Paris Erkek Moda Haftası kapsamında sonbahar kış koleksiyonunu tanıttı.
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Palais De Tokyo’da düzenlenen defilede podyuma Can Bonomo ve Öykü Baştaş çıktı.
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Markanın kurucusu Bünyamin Aydın’ın Anadolu rock kültüründen ilham alarak hazırladığı koleksiyonun defilesini Boran Kuzum, Gaye Su Akyol, Tuba Ünsal,Öykü Karayel ve Mustafa Sandal gibi ünlü isimler izledi.
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Cüneyt Öztürk, Tuba Ünsal, Yasemin Allen, Gaye Su Akyol, Ali Güçlü Şimşek, Boran Kuzum ve Öykü Karayel defileyi izleyen isimler arasındaydı.