Parayla saadetin üst sınırı belli oldu: Ayda 23 bin lira

"Parayla saadet olur mu" sorusuna bugüne kadar onlarca bilimsel araştırmada yanıt arandı. Tüm bu araştırma sonuçları tarandığında, parayla saadetin üst sınırının aylık 23 bin lira gelir olduğu ortaya çıkıyor. Ama mutluluk isteyenlerin kazandıkları parayı 5 şekilde harcaması da gerekiyor.
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