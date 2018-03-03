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Parayla saadetin üst sınırı belli oldu: Ayda 23 bin lira

Bilimsel araştırmalara göre insanın gelir düzeyi arttıkça mutluluğu da artıyor ama üst sınır ayda 23 bin lira... Ve mutlu olmak için bu paranın beş şekilde harcanması gerekiyor.

hürriyet.com.tr
03.03.2018 - 11:25 | Son Güncelleme:
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Parayla saadetin üst sınırı belli oldu: Ayda 23 bin liraNext

"Parayla saadet olur mu" sorusuna bugüne kadar onlarca bilimsel araştırmada yanıt arandı. Tüm bu araştırma sonuçları tarandığında, parayla saadetin üst sınırının aylık 23 bin lira gelir olduğu ortaya çıkıyor. Ama mutluluk isteyenlerin kazandıkları parayı 5 şekilde harcaması da gerekiyor.

Etiketler: parayla saadet olur mu , Aylık geliri , Mutluluk

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