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Para parayÄ± çekti, milyonlarÄ± cebine koydu

Zengin bir ailede dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§an Kendall Jenner, ÅŸimdi kendi baÅŸÄ±na dolar milyoneri.

HÃ¼rriyet Haber
14.12.2018 - 13:05 | Son GÃ¼ncelleme:
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Para parayÄ± Ã§ekti, milyonlarÄ± cebine koydu Next

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ã§ok kazanan ailelerinden birinin mensubu olarak dÃ¼nyaya gelen Kendall Jenner "para parayÄ± Ã§eker" sÃ¶zÃ¼nÃ¼ bir kez daha doÄŸruladÄ±. GÃ¼zelliÄŸi kadar ailesinin sahip olduÄŸu popÃ¼lerliÄŸin de etkisiyle moda kariyerine hÄ±zlÄ± bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapan Jenner, Forbes dergisinin geleneksel yÄ±lÄ±n en Ã§ok kazanan modelleri sÄ±ralamasÄ±nda ilk sÄ±raya yerleÅŸti. 2018'in en Ã§ok para Ã¶denen modeli olarak belirlenen 23 yaÅŸÄ±ndaki Jenner'Ä±n toplam serveti 22.5 milyon dolar oldu.

Ä°ÅŸte Forbes dergisine gÃ¶re bu yÄ±lÄ±n en Ã§ok kazanan modelleri.

FOTOÄžRAFLAR: BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOSÂ Â 

Etiketler: forbes , model

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