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Para ile vatandaş olunabilecek ülkeler! İşte detaylar...

Yurt dışında yaşamanın hayalini kuruyorsanız bu ülkelerden para karşılığı vatandaşlık hakkına sahip olabilirsiniz. İşte parasını verip vatandaşı olabileceğiniz ülkeler...

Hürriyet Haber
16.07.2018 - 11:11 | Son Güncelleme:
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Para ile vatandaş olunabilecek ülkeler İşte detaylar...Next

Değişen dünya, artık sınırları ve kuralları kaldırmaya yönelik uygulamaların geçerli olduğu bir gezegen olma yolunda hızla ilerliyor. Son yıllarda en gözde durumlardan biri de para vererek başka bir ülkenin vatandaşı olmak. Bu uygulama ülkemizde de geçerli olmaya başlayacak. İşte dünya genelinde para ile satın alabileceğiniz kimlikler...

Etiketler: malta , singapur , ingiltere , hong kong

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