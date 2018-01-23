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Paparazziler ve ünlüler

Gösteri dünyasının ünlüleri ile onları adım adım takip eden paparazzilerin ilişkisi öyle inişli- çıkışlı ki... Bazı ünlüler her adımlarının takip edilmesine ses çıkarmazken bazıları da kimi zaman öfkesine hakim olamayıp en olmadık zamanlarda kendisini görüntüleyen paparazzilere saldırıyor.

Hürriyet Haber
23.01.2018 - 13:01 | Son Güncelleme:
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Paparazziler ve ünlülerNext

Hatta fotoğrafını çekmesine izin vermediği gibi paparazziden dayak yiyip hastanelik olan ya da kendisini takip eden paparazziye gönlünü kaptıran ünlü bile var. İşte "iyi günde- kötü günde" ünlüler ve paparazzilerin tarihi. 

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