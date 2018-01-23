Paparazziler ve ünlüler

Gösteri dünyasının ünlüleri ile onları adım adım takip eden paparazzilerin ilişkisi öyle inişli- çıkışlı ki... Bazı ünlüler her adımlarının takip edilmesine ses çıkarmazken bazıları da kimi zaman öfkesine hakim olamayıp en olmadık zamanlarda kendisini görüntüleyen paparazzilere saldırıyor.
Hatta fotoğrafını çekmesine izin vermediği gibi paparazziden dayak yiyip hastanelik olan ya da kendisini takip eden paparazziye gönlünü kaptıran ünlü bile var. İşte "iyi günde- kötü günde" ünlüler ve paparazzilerin tarihi.
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