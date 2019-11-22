"Pansiyonda yaşıyor" iddialarına Harika Avcı'dan yanıt geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Ocak 2018’de Nijeryalı Kennedy Taomwabwa Dede’nin işkenceyle öldürülmesiyle ilgili 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden yargılamada, olayın tek görgü tanığı Burcu Çelik dinlendi. Mahkemede ağlayarak konuşan Burcu Çelik, "Kennedy Taomwabwa Dede’nin işkence yapılırken yardım çığlığı attığını" anlattı. Dede’yi öldürenlerin olay geçesinde, yaşananları keyifle anlattığını söyleyen Çelik, "Gece pizza çağırdılar yediler" dedi.
Cinsiyet değiştirmesine rağmen çocukları "baba" diyor. Torunları ise "bum bum" diye çağırıyor.
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