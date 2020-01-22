Pamela Anderson, eski sevgilisi Jon Peters ile evlendi

Pamela Anderson, ilk evliliğini 1995 ile 1998 arasında Tommy Lee ile yaptı. Bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu. Anderson daha sonra Kid Rock ile evlendi. 2006'da başlayan evlilik bir yıl sonra bitti. Anderson Rick Salomon ile iki kez evlendi, her ikisi de boşanmayla sonuçlandı. 1980'lerde Baywatch (Sahil Güvenlik) dizisiyle ünlenen Anderson son olarak kendisinden 18 yaş genç olan futbol yıldızı Adil Rami ile birlikteydi.