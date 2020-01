Pamela Anderson, eski sevgilisi Jon Peters ile evlendi

Pamela Anderson'ın hayatını birleştirdiği Jon Peters ise bir zamanlar kuafördü. Daha sonra dönemin ünlü oyuncularından Barbra Streisand ile yaşadığı gönül ilişkisi sayesinde adını gösteri dünyasında duyurdu. Daha sonra Streisand'ın başrolünü üstlendiği A Star Is Born ile yapımcılığa adım attı. Bu inişli çıkışlı ilişki 12 yıl sürdü. Streisand ile ayrılsa da araları hep iyi kaldı. Kuaförlükten yapımcılığa geçen Jon Peters, daha sonra da aralarında Flashdance, The Witches of Eastwick, Batman Returns, Superman Returns, Man of Steel'in de bulunduğu çok sayıda filmin yapımcılığını üstlendi.