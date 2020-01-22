Pamela Anderson, eski sevgilisi Jon Peters ile evlendi
Hollywood'dan sürpriz bir evlilik haberi geldi. Bugüne kadar biri aynı kişiyle olmak üzere dört kez evlenen Pamela Anderson, kuaförken Hollywood'un en güçlü yapımcılarından birine dönüşen Jon Peters ile beşinci evliliğini yaptı.
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Anderson ve Peters, 1980'li yıllarda romantik bir ilişki yaşamışlardı. Her ikisi de beşinci ez evlenen 52 yaşındaki Anderson ile 74 yaşındaki Peters, Malibu'da sade bir törenle yaşamlarını birleştirdi. Anderson'ın sözcüsü "Birbirlerini çok seviyorlar. Bu harika bir Hollywood romansı" diye konuştu.
AFP, REUTERS, AP, BACKGRID USA
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Törenden sonra çiçeği burnunda eşini "Hollywood'un orijinal kötü çocuğu" diye nitelendirdiği bir şiir kaleme alan Pamela Anderson, Hollywood Reporter'a "Kimse kıyaslayamaz...Onu ailem gibi çok derinden seviyorum" diyerek duygularını satırlara döktü.
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Pamela Anderson, ilk evliliğini 1995 ile 1998 arasında Tommy Lee ile yaptı. Bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu. Anderson daha sonra Kid Rock ile evlendi. 2006'da başlayan evlilik bir yıl sonra bitti. Anderson Rick Salomon ile iki kez evlendi, her ikisi de boşanmayla sonuçlandı. 1980'lerde Baywatch (Sahil Güvenlik) dizisiyle ünlenen Anderson son olarak kendisinden 18 yaş genç olan futbol yıldızı Adil Rami ile birlikteydi.
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Pamela Anderson'ın hayatını birleştirdiği Jon Peters ise bir zamanlar kuafördü. Daha sonra dönemin ünlü oyuncularından Barbra Streisand ile yaşadığı gönül ilişkisi sayesinde adını gösteri dünyasında duyurdu. Daha sonra Streisand'ın başrolünü üstlendiği A Star Is Born ile yapımcılığa adım attı. Bu inişli çıkışlı ilişki 12 yıl sürdü. Streisand ile ayrılsa da araları hep iyi kaldı. Kuaförlükten yapımcılığa geçen Jon Peters, daha sonra da aralarında Flashdance, The Witches of Eastwick, Batman Returns, Superman Returns, Man of Steel'in de bulunduğu çok sayıda filmin yapımcılığını üstlendi.