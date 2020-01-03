Palm Springs Uluslararası Film Festivali Ödül Gecesi: Sezon iddialı başladı

Festivalin ilk gecesi kelimenin tam anlamıyma ünlüler geçidi gibiydi. Bir yanda ödül kazananlar, ödül töreninde yaşanan duygusal anlar, diğer yanda kırmızı halıda şıklık yarışı. İşte 13 Ocak'a kadar sürecek olan Palm Springs Uluslararası Film Festivali (Palm Springs International Film Festival) açılış gecesinden objektiflere yansıyanlar.
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Jennifer Lopez gecede Hustlers adlı filmdeki performansıyla ödül kazandı. Lopez törene nişanlısı Alex Rodriguez ile katıldı. Lopez'in kıyafeti ise gecenin en çok dikkat çeken tercihlerinden biri oldu.
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Joaquin Phoenix ise gecede ödül kazanan ünlülerden biriydi. Joker filmindeki performansıyla ödüle değer görülen Phoenix de plaketini alırken heyecanlı anlar yaşadı. Aktöre gecede annesi eşlik etti.
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Hollywood'un emektarlarından Laura Dern ise "kariyer ödülüne" değer görüldü. 52 yaşındaki oyuncu, yılın en iddialı yapımlarından biri olan Marriage Story ile bu ödüle hak kazandı.
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Quentin Tarantino; Once Upon A Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood) ile yılın yönetmeni ödünülü kazandı. Tarantino'ya ödülünü sezonun en sükseli filmlerinden biri olan Küçük Kadınlar (Little Women) ile konuşulan yönetmen Greta Gerwig verdi.
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Usta yönetmen Martin Scorsese de Sonny Bono Ödülü'nün sahibi oldu. The Irishman ile bu ödülü kazanan Scorsese'ye plaketini hem bu son filminde oynayan hem de kariyeri boyunca birçok yapımda birlikte çalıştığı Robert De Niro verdi.
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Sezonun en başarılı yıldızlarından biri olan Charlize Theron da Uluslararası Yıldız Oyuncu ödülüne değer görüldü. Theron gecede sade şıklığıyla göz kamaştırdı.
BACKGRID USA, AFP, APY REUTERS
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Salma Hayek açılış ve ödül geçesine eşi François-Henri Pinault ile birlikte katıldı.
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Sinemanın efsane yıldızlarından Judy Garland'ı canlandırdığı Judy filminde başarılı bir performans çıkaran Renee Zellweger de gecenin konukları arasındaydı.
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Antonio Banderas geceye eşiyle katıldı.
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Jennifer Lopez gösterişli kıyafetiyle gecenin en çok dikkat çeken konuklarından biri oldu.