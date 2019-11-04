Pakistan'da muhalefet hükümete istifa için verdiği süreyi uzattı

Azadi March (Özgürlük Yürüyüşü) ile Karaçi'den İslamabad'a yürüyen Pakistan muhalefeti, hükümete istifa etmesi için verdiği iki günlük süreyi uzattı. Seçimlerdeki usülsüzlük iddiaları, yükselen fiyatlar ve kredi anlaşmalarını protesto eden Pakistan muhalefetinin başını çeken İslam Ulema Camiası-Fazl (JUI-F) partisi lideri Mevlana Fazlurrahman önderliğindeki parti heyeti, hükümete verdikleri iki günlük sürenin dolmasının ardından yeni strateji için bugün 6 saat süren toplantı yaptı.
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