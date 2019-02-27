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    Savaş uçakları düşürüldü! Feci görüntüler geldi

    Gerilimin zirveye tırmandığı Cemmu Keşmir'den ilk görüntüler geldi.

    hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: AA/AP/AFP/Reuters/Getty Images
    27.02.2019 - 13:02 | Son Güncelleme:
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    Savaş uçakları düşürüldü Feci görüntüler geldiNext

    Pakistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 tipi üç savaş uçağının, sabah saatlerinde Keşmir Sınır Kontrol Hattı'nı geçerek Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesine girdiği ve Hint uçaklarının önleme yaptığı bildirildi.

    Etiketler: Hindistan , Pakistan
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