Savaş uçakları düşürüldü! Feci görüntüler geldi

Pakistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 tipi üç savaş uçağının, sabah saatlerinde Keşmir Sınır Kontrol Hattı'nı geçerek Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesine girdiği ve Hint uçaklarının önleme yaptığı bildirildi.
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