Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraflar: AP/Reuters/Ingimage
09 Aralık 2019 - 01:11,
Pablo Escobar'ın inanılmaz vahşeti: Özellikle bakireleri seçiyordu
Uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın güvenilmez olduğunu hissettiği kızlara işkence emri verdiği öne sürüldü.
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Bugünün parasıyla 60 milyar dolara eşdeğer bir servet biriktiren Güney Amerika'nın uyuşturucu baronu, 26 yıl önce Medellin'deki bir çatıda polis tarafından vurularak öldürüldü.
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Escobar'ın vahşiliğinin hiçbir engeli yoktu. Uyuşturucu rakiplerini ve politikacıları öldürdü. Hatta yolcularla dolu bir uçağı havaya bile uçurdu.
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Pablo Escobar, rakip karteller için "muhbirlik" yaptığını iddia ettiği 49 genç kızın acımasızca ölüm emrini verdi.
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Yine de, 1980'lerin ve 1990'ların Kolombiya'sındaki uyuşturucu kaynaklı şiddet olaylarında, 49 kızın öldürülmesi büyük bir şoka neden oldu.
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Üç gün boyunca, işkence görmüş ve sakat bırakılmış kız bedenleri, Escobar'ın memleketi Medellin civarında bulundu. Hepsinin Escobar ve diğer kartel üyeleriyle seks partilerinde yer aldığı polis tarafından biliniyordu.
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Escobar'ın kızlara, 'Kendinize gelin ve kendinizi öldürtecek kadar kötü bir şeyi asla söylemeyin" dediği belirtildi. Medellin’de, Escobar’ın kendisini 'gammazlayan' hiç kimseye acımadığı da biliniyor.
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Escobar'ın 14 ila 17 yaşları arasındaki kızları denediği ve kendisiyle yatmaları için para ödeyeceği modelleri tercih ettiği söylendi.
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1987'de 49 genç kızın topluluğundan kurtulan bir kız, 1991 yılında yerel gazete El Tiempo'ya verdiği röportajda genç kızların "Escobar'ın rakiplerine bilgi vererek ihanet ettikleri için öldürüldüklerini" söyledi.
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Genç kız, "Vücudunda silah atışlarından oluşturulmuş bir haç olan arkadaşımı karayolunda buldular. Ona büyük işkence ettiler. Onu Pablo'nun düşmanlarını tanımakla suçladılar." dedi.
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Escobar'ın neden onları öldürdüğü sorulduğunda genç kız, "Eğer konuşursanız ya da ispiyonlarsanız ölürsünüz. Hayatta kalmak için sessiz kalmalısınız ve onlar bunu bilmiyordu" cevabını verdi.
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Yarı çıplak Medellin sokaklarına bulunan genç kızın vücuduna 28 kurşunla çarpı işareti yapılmıştı. Genç kız diğer Escobar'ın 'kızları' gibi şehrin fakir bölgesinden gelmiş ve 15 yaşında bile değildi.
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Yazar German Castro Caycedo'nun Operacion Pablo Escobar kitabında, Escobar'ın 14 ila 17 yaşları arasındaki kızları tercih ettiği, eşiyle tanıştığı zaman eşinin 13 kendisinin de 24 yaşında olduğunu ifade ediyor.
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Escobar için birçok fakir insanın Robin Hood figürü olduğuna inanıyordu ve kadınlar onunla yatarak gelecekleri için önemli bir şey yaptıklarını düşünüyordu.
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Kızlar onun için “Pablo, koruyucu, güven veren bir adam. Eğer o bir şey vaat ederse onu yapar” diyordu.
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Medellin Kartelinin bir üyesi olan Jairo Velasquez Vasquez, Escobar'ın bakirelere saplantılı olduğunu söyledi.
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Vasquez, “Bildiğim tek sapkınlığı, heteroseksüel bir kızın bekaretini deneyimli bir lezbiyenle kaybetmesi konusundaki tutkusuydu." dedi.
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'Popeye' lakaplı Vasquez ayrıca milyon dolarlık kaçakçılık yapmasına rağmen Escobar'ın kokain kullanmadığını belirtirken "Sadece birkaç bira içerdi. Asla sarhoş olmazdı" ifadelerini kullandı.