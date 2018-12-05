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Özünde güzel

Gösteri dünyasının ünlüleri meslekleri gereği bakımlı ve makyajlı olmak zorunda. Bazen doğal halleriyle görüntülendiklerinde de kelimenin tam anlamıyla olay oluyor. Elbette makyaj onları daha güzel gösteriyor. Ama bazen de olduklarından daha yaşlı ya da haydi daha kibar ifade edelim olgun görünmelerine sebep oluyor yüzlerine yapılan makyaj.

Hürriyet Haber
05.12.2018 - 17:19 | Son Güncelleme:
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Özünde güzelNext

Çünkü bazıları ağır kozmetik ürünler altında doğal güzelliklerini ve gençliklerini tamamen kaybediyorlar. İşte makyajsız halleriyle de güzel ve tam da yaşının insanı gibi görünen o ünlüler.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, BACKGRID UK, HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM

Etiketler: makyajsız ünlüler , doğal halleri , makyajsız

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