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Özlem oğlunu büyüttü: Aşkın 'D' hali

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor.

Hürriyet Haber
17.04.2018 - 12:53 | Son Güncelleme:
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Özlem oğlunu büyüttü: Aşkın D haliNext

Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.

Fotoğraflar: Instagram

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