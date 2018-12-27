Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk safaride!
Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak YamantürkAfrika'ya gitti. Güzel oyuncu safari turuna çıkacağını şu sözlerle duyurdu: “Biz önümüzdeki 10 gün Afrika’dayız! Haber alamazsanız bilin ki safaride dayanamadık, araçtan indik ve yem olduk”
Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk Afrika'ya gitti. Güzel oyuncu safari turuna çıkacağını şu sözlerle duyurdu: “Biz önümüzdeki 10 gün Afrika’dayız! Haber almazsanız bilin ki safaride dayanamadık araçtan indik ve yem olduk”
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