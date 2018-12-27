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Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk safaride!

Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk Afrika'ya gitti. Güzel oyuncu safari turuna çıkacağını şu sözlerle duyurdu: “Biz önümüzdeki 10 gün Afrika’dayız! Haber alamazsanız bilin ki safaride dayanamadık, araçtan indik ve yem olduk”

Fotoğraflar: Instagram

Hürriyet Haber
27.12.2018 - 09:05 | Son Güncelleme:
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Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk safarideNext

Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk Afrika'ya gitti. Güzel oyuncu safari turuna çıkacağını şu sözlerle duyurdu: “Biz önümüzdeki 10 gün Afrika’dayız! Haber almazsanız bilin ki safaride dayanamadık araçtan indik ve yem olduk”

Etiketler: aslan

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