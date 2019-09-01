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Özel sektörde iş arayanlar dikkat! Türkiye'de en çok istihdam bu mesleklerde
SGK aylardır beklenen sigortalı sayılarını içeren raporunu yayımladı. Bu yılın ilk 5 ayında geçen senenin sonuna göre aktif sigortalı sayısı 124 binin üzerinde arttı. İşte en çok istihdam sağlayan sektörler...
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