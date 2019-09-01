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Haberler >Ekonomi>Özel sektörde iş arayanlar dikkat! Türkiye'de en çok istihdam bu mesleklerde

Özel sektörde iş arayanlar dikkat! Türkiye'de en çok istihdam bu mesleklerde

SGK aylardır beklenen sigortalı sayılarını içeren raporunu yayımladı. Bu yılın ilk 5 ayında geçen senenin sonuna göre aktif sigortalı sayısı 124 binin üzerinde arttı. İşte en çok istihdam sağlayan sektörler...

Hürriyet Haber
01.09.2019 - 10:13 | Son Güncelleme:
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Özel sektörde iş arayanlar dikkat Türkiyede en çok istihdam bu mesleklerdeNext

Sanat Eğlence

Ocak-Aralık 2018 İstihdam Rakamı: 55.478

Ocak-Mayıs 2019 İstihdam Rakamı: 55.998

İstihdam Artışı (Kişi): 520

Etiketler: sektör , iş ilanları , haberler
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