Özel mezeleri ile ünlü 6 mekân

Meze her ortama yakışır; dostlarla muhabbetlere, alkollü gecelere ve daha nice samimi ortama... Çünkü meze kültürü kendi içinde köklü ve lezzetli bir kültürdür. Önce mezeler seçilir sonra afiyetle muhabbete eşlik etsin diye yenir. Ana yemeğe gelene kadar hatta ana yemekten sonra da afiyetle yenmeye devam edilir. İstanbul’da da mezesi gerçekten mükemmel yerler vardır. İşte bu mezeleri ile ünlü mekânları…
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