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    Özel izinle girildi... İlk kez görüntülendiler...

    Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırında karada olduğu gibi hava unsurları da son teknolojiyi kullanarak 24 saat Suriye’deki hava sahasını denetliyor. Sınırın havadaki gözleri, yeni yıla görev başında girdi.

    İHA
    01.01.2018 - 00:23 | Son Güncelleme:
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    Özel izinle girildi... İlk kez görüntülendiler...Next

    Türk Hava Kuvvetlerinin Hawk Batarya Komutanlığı birlikleri Suriye üzerinde uçan uçaklar, hava araçları ile İnsansız Hava Araçlarını (İHA) tespit ve gözetleme yaparak, 40 kilometreye kadar mesafedeki hava araçlarını anında yok etme yeteneğine sahip son teknolojik imkanları kullanan birlikler günün 24 saati görev yapıyor.

    Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri , suriye , sınır
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