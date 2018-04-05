Özel harekât polisleri nefes kesti

Mardin’de özel harekât polislerinin tatbikatı nefes kesti. Tatbikatta polisler, senaryo gereği operasyon düzenledikleri mağaradaki teröristi ele geçirdi, “dur” ihtarına uymayan araçtan ateş açan teröristi etkisiz hale getirdi.
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