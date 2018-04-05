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    Özel harekât polisleri nefes kesti

    Mardin’de özel harekât polislerinin tatbikatı nefes kesti. Tatbikatta polisler, senaryo gereği operasyon düzenledikleri mağaradaki teröristi ele geçirdi, “dur” ihtarına uymayan araçtan ateş açan teröristi etkisiz hale getirdi.

    MARDİN (İHA)
    05.04.2018 - 12:06 | Son Güncelleme:
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    Özel harekât polisleri nefes kestiNext

    Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nce tatbikat gerçekleştirildi. Kırsal eğitim alanında gerçekleştiren tatbikat nefes kesen anlara sahne oldu.

    Etiketler: özel harekat , tatbikat , terörist , gündem

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