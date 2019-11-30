Özcan Deniz'den 'Evliliğin bitme nedeni Aslı Enver' iddiasına yanıt

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Özcan Deniz'den 'Evliliğin bitme nedeni Aslı Enver' iddiasına yanıt
Özcan Deniz ile Feyza Aktan, mart 2018'de nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz haziran ayında sürpriz bir kararla boşanmışlardı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Deniz'in evliliğinin bitmesine 'İstanbullu Gelin' dizisindeki rol arkadaşı Aslı Enver'e duyduğu platonik aşkın neden olduğu iddia edildi. Çıkan haberlerin ardından Aslı Enver, sosyal medya hesabında sert bir açıklama yayınladı.
2
Enver, "Sabahtan beri izlediğim haberlere çok kırgın ve sinirliyim. Üç yıl mesai yaptığım benim açımdan sadece çalışma arkadaşım olan Özcan Deniz'in evliliğini bitirmekle suçlanıyorum. Hiçbir zaman böyle birşey olmadı ve olmayacak. Yazık... Çok ayıp... Ne münasebet!" dedi.
3
Güzel oyuncunun ardından eski partneri Özcan Deniz'den de açıklama geldi.
4
"Kariyerimin bir çok döneminde sayamayacağım kadar uydurma ve yalan haberlerle haksızlığa uğradım. İlk zamanlar her saldırıya cevap verme telaşına düşerdim Sonra farkettim ki yapılmak istenen de tam olarak bu. Seni bu tuzağa çekip, yapay bir kaos yaratıp, bunu sağa bildikleri kadar sağıp para kazanmak ama bunu yaparken senin amacından sapmış yolculuğun, dağılmış psikolojin ve çökmüş ekonomin hiç ilgilendirmez onları."
5
"Çok sonra öğrendim susmam gerektiğini. Bu "masa başı haber" denilen uydurma "haberler" yada "o dedi bu kodu" yazıları sen cevap verdikçe alev alan birşeydir. O yüzden birşey karşısında susuyorsam asaletimden değil yalana ve yalanın ortaklarına prim vermemek içindir."