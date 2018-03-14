Özcan Deniz evlendi!

Özcan Deniz, 25 yaşındaki sevgilisi, 7.5 aylık hamile olan Feyza Aktan ile ‘8 Mart Kadınlar Günü’nde villasında evlendi. Haziran’da düğün yapacak olan çift balayına ‘ Kuzey’ adını verecekleri oğulları ile çıkacak
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