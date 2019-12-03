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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
03 Aralık 2019 - 10:12,

Öz güvenin böylesi

Bu görüntüsüyle katıldığı geceye "öz güven simgesi" olarak damgasını vurdu.

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Birinin aşırı dekolteli kendisine dar gelen kıyafeti, diğerinin karın kasları, bir başkasının yarı transparan elbisesi. Ünlülerin buluştuğu gecede birden çok yıldız vardı. Ama içlerinden biri bir tek özelliğiyle öne çıktı.

BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS 

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Moda dünyasının ünlüleri Londra'da buluştu... Kamera arkasından kamera karşısına sektöre emek verenlerin buluştuğu ödül gecesinde unutulmaz anlar yaşandı.

Sadece sinema ve müzik dünyası değil moda dünyası da yılın en iyilerini ödüllendiriyor... İngiliz Moda Ödülleri, Londra'da düzenlenen törene dağıtıldı.

Moda dünyasının yaşayan efsanelerinden Naomi Campbell'in 'moda ikonu' ödülünü aldığı gecede yıl içindeki çalışmalarıyla ödüle değer görülen tasarımcılar da açıklandı.

BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

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Müzik dünyasından sonra moda alanında da adını duyuran Rihanna'nın iç giyim firması da gecede ödül alanlar arasındaydı.

Gecede podyumun yıldızların bu kez kırmızı halıda boy gösterdi. Gecenin birden çok yıldızı vardı ebette ama en çok konuşulanlardan biri Rus model Irina Shayk oldu.

BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

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Gri ve sade bir elbise giyen Shayk, saçlarını sade bir şekilde topuz yapmıştı. Ne yüzük, ne kolye ne küpe... Yani hiçbir akseusar kullanmamıştı. Bunlara ek olarak dudaklarına sürdüğü parlatıcı dışında makyajı bile yoktu. Shayk bu özellikleriyle gecenin öz güveni en yüksek konuğu olarak hafızalarda yer etti. 

BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

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İşte Irina Shayk ve gecenin diğer konukları.  

BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

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BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

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Adwoa Aboah 

BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

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Bella Thorne  

BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

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BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

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Carolina Adaur  

BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

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Cate Blanchett  

BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

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Doina Ciobanu  

BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

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Elsa Hosk  

BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

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BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

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BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

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Emilia Clarke  

BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

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Winnie Harlow  

BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

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Lewis Hamilton, gecenin en pırıltılı erkek konuğuydu.  

BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

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BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

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Jourdan Dunn  

BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

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Julia Roberts geceye moda devi Valentino ile katıldı.  

BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

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Lily James  

BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

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Stella Maxwell  

BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

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BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

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Naomi Campbell  

BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

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Nicole Scherzinger  

BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

27

 

BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

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Olivia Culpo  

BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

29

 

BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

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Rihanna  

BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

31

 

BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

32

 

BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

33

 

BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

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Rita Ora  

BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

35

 

BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

36

Rosie Huntington Whiteley  

BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

37

 

BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

38

Shanina Shaik  

BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

39

Sara Sampaio  

BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

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Amber Valetta 

BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

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