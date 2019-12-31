Oyunu kullandı! İşte Erdoğan'ın seçtiği fotoğraflar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde inceledi.