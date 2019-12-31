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AA
Haber Giriş: 30 Aralık 2019 - 22:33, /

Oyunu kullandı! İşte Erdoğan'ın seçtiği fotoğraflar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde inceledi.

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Fotoğraflar hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye’de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafları oyladı.

3İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞANIN OY VERDİĞİ FOTOĞRAFLAR

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OY VERDİĞİ FOTOĞRAFLAR

Suriye’de saldırıların hedefi çocuklar

Rusya ve Beşşar Esed rejimi, Suriye`nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Ariha ilçesine saldırı düzenledi. Olay yerinde arama kurtarma çalışması başlatan sivil savunma ekipleri ve vatandaşlar, enkaz altında kalan bir çocuğu kurtardı. (Muhammed Said)

4HUZUR YAYLASI

HUZUR YAYLASI

Şırnak`ın Beytüşşebap ilçesinde güvenliğin tesis edilmesiyle artık "huzur yaylası" olarak anılan Hakkari ve Van sınırları arasında yer alan 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası`na göçerlerin ilgisi artıyor. (Hasan Namlı)

5MİLLİLERDEN ASKER SELAMI

MİLLİLERDEN ASKER SELAMI

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa ile A Milli Futbol Takımımız karşılaştı. Milli futbolcular Kaan Ayhan`ın attığı gol sonrası asker selamı verdi. (Mustafa Yalçın)

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