Oyunculuk aşkı uğruna tıp fakültesinden terk: Sonra saraylarda sultan oldu
Konservatuarlar bir yana güzellik yarışmalarından gelen gençler de oyunculuğa yönelebiliyor. Ya da tam tersine oyunculuğa giden bir yol olarak gördükleri için güzellik yarışmalarında şansını deneyenler de var.
İşte bu fotoğraftaki ünlü de onlardan biri. Güzellik yarışmasıyla adım attığı kariyerini önce model sonra da oyuncu olarak sürdürdü. Bu fotoğraf çekildiğinde 23 yaşındaydı. Şu anda 40 yaşında... Peki siz tanıyabildiniz mi bu ünlüyü?
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