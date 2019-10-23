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Oyunculuk aşkı uğruna tıp fakültesinden terk: Sonra saraylarda sultan oldu

Konservatuarlar bir yana güzellik yarışmalarından gelen gençler de oyunculuğa yönelebiliyor. Ya da tam tersine oyunculuğa giden bir yol olarak gördükleri için güzellik yarışmalarında şansını deneyenler de var.

Hürriyet Haber
23.10.2019 - 12:01 |Son Güncelleme:
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Oyunculuk aşkı uğruna tıp fakültesinden terk: Sonra saraylarda sultan olduNext

İşte bu fotoğraftaki ünlü de onlardan biri. Güzellik yarışmasıyla adım attığı kariyerini önce model sonra da oyuncu olarak sürdürdü. Bu fotoğraf çekildiğinde 23 yaşındaydı. Şu anda 40 yaşında... Peki siz tanıyabildiniz mi bu ünlüyü?

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Etiketler: selma ergeç , can öz , muhteşem yıldız
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