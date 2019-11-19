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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
19 Kasım 2019 - 12:27,

Oyuncu Müge Boz ve Caner Erdeniz bebeklerine Vina ismini verecek

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Müge Boz, bebeğine ‘Vina’ ismini vereceğini açıkladı.

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Caner Erdeniz ile haziran ayında Barselona'da evlenen ve bebeğini kucağına almak için gün sayan Müge Boz, bebeğine ‘Vina’ ismini vereceğini açıkladı.

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Ünlü çiftin bebeklerinin isminin, ikisinin de çok sevdiği Norveççe bir şarkıdan geldiği öğrenildi. Öte yandan Boz ve Erdeniz, şarkının ismini vücutlarında da dövme olarak taşıyor.

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Bebeğinin adını Instagram'dan duyurdu

Oyuncu Müge Boz bebeğinin adını Instagram'dan duyurdu:"En başından beri, daha ortada portakalın vitamini bile yokken bebeğimizin ismi belliydi. Aşkımızı yaşarken, gözlerimizin içine bakarak dinlediğimiz bu şarkı, ilerde bebeğimizin ismi de olmasın mı dedik... Hayatımda yaptırdığım ilk dövme buydu."VİNA'NIN ANLAMI İÇİN tıklayınız.

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"Bebeğin cinsiyetini öğrenmedim"

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa" programına konuk olan oyuncu Müge Boz bebeğinin cinsiyetini hala öğrenmediğini söylemişti.

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İşte Müge Boz’un açıklamalarından satır başları…

"Bebeğin cinsiyetini öğrenme süreci benim çok hoşuma gitti. Çünkü artık bir şeyi bekleme heyecanını yaşayamaz olduk. Her şeye kolay erişiyoruz ben de bu yüzden bebeğin cinsiyetini öğrenmedim."

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'Biz o zarfı hep yanımızda taşıyoruz ama açmıyoruz'

"Beklemek daha güzel heyecan verici, doktorumuz bebeğin cinsiyetini yazdı ve bir zarfa koydu. Biz o zarfı hep yanımızda taşıyoruz ama açmıyoruz. Öğrenmek istemedik ikimiz de bu durum hoşumuza gidiyor."

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