Oyuncu Müge Boz ve Caner Erdeniz bebeklerine Vina ismini verecek

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, düşman işgalinden kurutuluşun 97'nci yıl dönümü kutlamalarında bir market tarafından promosyon ürünlerin dağıtımı sırasında izdiham yaşandı. Dağıtım sırasında çocuklar ezilme tehlikesi geçirirken, promosyonların dağıtıldığı araçlar, zabıta ve polis ekiplerince tören alanından uzaklaştırıldı.
ADANA'da sokakta oynayan 6 yaşındaki Erol Bartan, geri gelen kamyonetin altında kaldı. Küçük çocuk ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yakınları sinir krizi geçirdi.