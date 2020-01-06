Oyuncu Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin Vietnam'da

Hayat arkadaki tren, öndeki motorcular gibi hızlıca akıp giderken ben yine "Curcum'la" ortasında duruyor ve gülümsüyorum. Yine bir an daha ölümsüzleşiyor ve biz devam ediyoruz. Belki birbirimizi çok iyi tanıyor olabiliriz ama daha önümüzde beraber tanıyacağımız kocaman bir dünya ve tanışacağımız bir sürü insan var. Kaç senedir hayalini kurup zamanı uyduramadığımız Vietnam yolculuğumuz el ele devam ediyor.