Oyuncu Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin Vietnam'da
Oyuncu Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin, önceki gün Vietnam tatillerinde adrenaline doydu... Genç çift, dünyaca ünlü bir mağarada zehirli bitki ve böceklere aldırmadan kamp yaptı..
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Magazin dünyasının en gezgin çiftlerinden Burcu Biricik ile Emre Yetkin, bir süredir Vietnam'da... Ülkenin en ilginç bölgelerini birlikte keşfeden güzel oyuncu ile reklamcı eşi, önceki gün de yataklı trenle yola koyuldu.
2
KISA SÜRELİ PANİK
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan mağarada kamp yapmadan önce kısa dersler alan çift, kalacakları yerde zehirli bitkiler olduğunu öğrenince kısa süreli panik yaşadı. Ancak Burcu Biricik ile Emre Yetkin, cesaretlerini konuşturdu ve dünyaca ünlü mağarada kamp yaptı.
3
YATAKLI TRENLE ADRENALİNE...
Çift, mağara deneyimi yaşamak için de hayatlarında ilk kez yataklı trenle yolculuk etti. 5.5 saat tren yolcuğu yapan çift o anların fotoğraflarını sosyal medyada hesaplarından paylaştı.
Tur hakkında da sık sık bilgi veren çift deneyimlerinin şu sözlerle anlattı;
4
BURCU BİRİCİK
Vietnam’ın kuzeyi anaerkil toplummuş. İş gücü, para kontrolü daha çok kadında. Kadınlar burada cengâver kürekleri kadın çekiyor. İşten çıkmış topuklu ayakkabısı, ofis kıyafetleriyle o cehennem trafikte motor kullanırken bana mısın demiyor. Sokakta yemekleri onlar pişiriyor, turistlere motoru onlar kiralıyor hatta inşaatta bile çalışıyor. Erkekler? Bilmem, herhalde onlar da kadınların getir götürünü yapıyor.
5
EMRE YETKİN
Yarın itibari ile başlayacak 22 km orman trekking ve 3 km mağara rotamız için Dong Hoi‘ye hareket etmemiz gerekiyor. Önümüzde 5 buçuk saatlik bir yolculuk var. Biraz dinlenmemiz lazım yarın gece konaklamamız dünyanın 3. büyük mağarası Hang En içinde, su kenarında ve çadırda... Hadi bakalım nasıl olacak?
6
Hayat arkadaki tren, öndeki motorcular gibi hızlıca akıp giderken ben yine "Curcum'la" ortasında duruyor ve gülümsüyorum. Yine bir an daha ölümsüzleşiyor ve biz devam ediyoruz. Belki birbirimizi çok iyi tanıyor olabiliriz ama daha önümüzde beraber tanıyacağımız kocaman bir dünya ve tanışacağımız bir sürü insan var. Kaç senedir hayalini kurup zamanı uyduramadığımız Vietnam yolculuğumuz el ele devam ediyor.