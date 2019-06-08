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Oyuncak ettin beni, çabuk imzala şu kağıtları!

Bir zamanların gözde çifti Brangelina ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

DEPO PHOTOS, BACKGRID UK 

Hürriyet Haber
08.06.2019 - 09:41 | Son Güncelleme:
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Oyuncak ettin beni, çabuk imzala şu kağıtlarıNext

ABD magazin basınında manşetlere çıkan bu iddialar da bazı çevreler tarafından "Angelina, boşanma işlemlerini yavaşlatıp, tekrar eski eşinin kalbini kazanmaya çalışıyor" yorumlarına neden oldu. Pitt ise eski eşine ultimatom verdi.

DEPO PHOTOS, BACKGRID UK

Etiketler: brad pitt , angelina jolie

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