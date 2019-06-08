Oyuncak ettin beni, çabuk imzala şu kağıtları!

ABD magazin basınında manşetlere çıkan bu iddialar da bazı çevreler tarafından "Angelina, boşanma işlemlerini yavaşlatıp, tekrar eski eşinin kalbini kazanmaya çalışıyor" yorumlarına neden oldu. Pitt ise eski eşine ultimatom verdi.
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