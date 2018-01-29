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    'Oyun oynuyorduk' dediler... Bu fotoğraflar başlarını yaktı...

    Tatil için Kamboçya'ya giden 10 genç çektirdikleri fotoğraflar yüzünden 1 yıl hapis cezasıyla karşı karşıyalar. Gençler oyun oynadıklarını söylese de yetkililer fotoğrafları toplu seks partisi olarak değerlendirdi.

    Hürriyet Haber
    29.01.2018 - 14:43 | Son Güncelleme:
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    Oyun oynuyorduk dediler... Bu fotoğraflar başlarını yaktı...Next

    Tatil için geldikleri Kamboçya'da toplu seks partisi yaptıkları iddiasıyla tutuklanan çoğu İngiliz 10 kişi tutuklandı. Gençler iddiaları reddedip bunun bir oyun olduğunu söyleseler de 1 yıl hapis cezası ile karşı karşıyalar.

    Etiketler: ingiltere
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