Oyun oynayarak yılda 400 bin lira kazanabilirsiniz
Dünyada 1 milyar dolarlık bir ekonomisi olan ve Türkiye’de de 4 milyon oyuncusu bulunan e-spor ile yılda 400 bin lira kazanmanız mümkün. E-sporcu olmak ise çok kolay. İşte e-spor hakkında bilinmesi gereken her şey...
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