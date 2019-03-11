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Oyun oynayarak yılda 400 bin lira kazanabilirsiniz

Dünyada 1 milyar dolarlık bir ekonomisi olan ve Türkiye’de de 4 milyon oyuncusu bulunan e-spor ile yılda 400 bin lira kazanmanız mümkün. E-sporcu olmak ise çok kolay. İşte e-spor hakkında bilinmesi gereken her şey...

Hürriyet Haber
11.03.2019 - 08:34 | Son Güncelleme:
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Oyun oynayarak yılda 400 bin lira kazanabilirsinizNext

Dünyada özellikle çocuklar ve gençler arasında hızla yayılan, oyuncu ve taraftar sayısı herhangi bir spor dalıyla yarışacak kadar fazla olan yeni bir spor dalı var artık; e-spor (elektronik spor).

Etiketler: oyun , maaş , haberler

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