Oyun değişti: MasterChef'te dün akşam kim kazandı? MasterChef 2 Aralık kazanan takım
MasterChef 2 Aralık akşamı heyecan dolu anlara sahne oldu. Az malzeme ve minimalist çalışma sürprizi ile karşılaşan MasterChef yarışmacıları, ellerindeki küçük malzemelerle büyük işler çıkarmaya çalıştı. MasterChef'te kazanan isim takım kaptanı olarak karşı takıma bir kaptan belirledi. Ancak jüri üyelerinden gelen açıklamaya göre bu haftadan itibaren MasterChef'te oyunun kuralları değişti. İşte, MasterChef'te dün akşam kazanan takım ve yaşanan olaylar hakkında bazı bilgiler
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MasterChef'te dün akşam ekrana gelen bölümde takım kaptanları belli oldu. Takım kaptanlarının haricinde, oyunun kurallarının değişmesi de yarışmadaki önemli gündem maddelerinden birisi oldu. Peki, MasterChef'te dün akşam kim kazandı? İşte, MasterChef son bölümünden bazı detaylar
MASTERCHEF SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
MasterChef son bölümünde yarışmacılar minimalist bir yemek yapmak için çaba gösterdi. Yaptıkları minimalist çalışma için ise çok küçük ürünler verildi. Bu ürünlerle yemek çıkarmaya çalışan MasterChef yarışmacıları, takım kaptanlığı için mücadele verdi. MasterChef'te dün akşam bir diğer gündem konusu ise kuralların değişmesi oldu. İşte, MasterChef'te değişen kurallar ve kazanan takım hakkında bazı bilgiler
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TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Büyük finale kısa süre kala heyecanın arttığı MasterChef'te yarışmacılar kaptanlık oyununda çöp şiş yapmak için yarıştı. Verilen süre sonrası yemeklerini tamamlayan yarışmacılardan son dörde kalan bir isim mavi takımın kaptanı oldu. MasterChef'te bu hafta en iyi çöp şişi yaparak mavi takımın kaptanı olan yarışmacı Alican oldu. Alican kırmızı takımın kaptanlığına ise Cemre'yi seçti.
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HAFTANIN TAKIMLARI BELLİ OLDU
Alican mavi takıma; Güzide'yi, Rıfat'ı, Ekin'i aldı.
Cemre ise kırmızı takıma; Yasin'i, Batuhan'ı seçti.
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MASTERCHEF'TE OYLAMADA DEĞİŞİKLİK
Finale kısa süre kala MasterChef'te bazı değişikliklere gidildi. MasterChef jürisi Somer Şef bundan sonra yarışmada eleme oylaması yapılmayacağını açıkladı. Her bölümde oynanacak bir takım oyunu sonrasında kaybeden takım, bir de bireysel bir oyun daha oynayacak. Bu oyunda en kötü yemeği yapan isim direk oylama olmadan direk eleme potasına gidecek.