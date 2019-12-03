Oyun değişti: MasterChef'te dün akşam kim kazandı? MasterChef 2 Aralık kazanan takım

MasterChef'te dün akşam ekrana gelen bölümde takım kaptanları belli oldu. Takım kaptanlarının haricinde, oyunun kurallarının değişmesi de yarışmadaki önemli gündem maddelerinden birisi oldu. Peki, MasterChef'te dün akşam kim kazandı? İşte, MasterChef son bölümünden bazı detaylar



MASTERCHEF SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?



MasterChef son bölümünde yarışmacılar minimalist bir yemek yapmak için çaba gösterdi. Yaptıkları minimalist çalışma için ise çok küçük ürünler verildi. Bu ürünlerle yemek çıkarmaya çalışan MasterChef yarışmacıları, takım kaptanlığı için mücadele verdi. MasterChef'te dün akşam bir diğer gündem konusu ise kuralların değişmesi oldu. İşte, MasterChef'te değişen kurallar ve kazanan takım hakkında bazı bilgiler